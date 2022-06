Adolescente é agredida ao interferir em briga da mãe com padrasto

Da Redação

imagem ilustrativa

Uma adolescente precisou de atendimento médico e foi encaminhada à UPA, na noite desta quinta-feira (16), em Apucarana. A garota teve uma crise nervosa ao ser agredida durante uma discussão entre a mãe e o convivente.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a garota foi vítima de agressão ao tentar intervir numa discussão da mãe com o convivente. De acordo com a ocorrência, a adolescente foi agredida pelo homem.

Os policiais militares informaram no boletim, ainda, que acionaram o Conselho Tutelar, por se tratar de um caso envolvendo menor, porém, ninguém do plantão do órgão compareceu para atendimento.

A polícia militar encaminhou as partes para a delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.