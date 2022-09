Adolescente é abusada e deixada nua em casa abandonada de Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada neste sábado (10), após a mãe de uma adolescente relatar que a filha foi estuprada e abusada por um desconhecido e deixada nua em uma casa abandonada na Rua Ponta Grossa, em Apucarana.



A mulher contou que a jovem desapareceu na sexta-feira (9), por volta das 17 horas, e que no sábado (10), na parte da manhã, ela foi localizada nua e com lesões nas partes íntimas em uma residência abandonada.

A menina contou à mãe que foi abusada e estuprada, e as duas seguiram para o Hospital da Providência. Conforme a PM, antes de encontrar a jovem, o pai da adolescente chegou a verificar as filmagens da câmera de segurança de sua loja e viu o motorista de um VW Gol vermelho em atitude suspeita, e mostrou para a menina. Segundo o boletim, ela identificou o agressor. A vítima ainda disse que o homem estaria com arranhões pelo corpo.

Diante das informações, a PM conseguiu chegar até o endereço que o autor poderia estar, uma casa localizada no Sumatra I, mas não o encontrou. A polícia conversou com a dona do local, que informou que tinha ocorrido uma festa, mas que todos tinham ido embora e ainda contou aos policiais que a família do homem citado é de Ortigueira e que ele teria vindo apenas para o evento.

A PM até o momento não localizou o homem e orientou a adolescente e sua família sobre os procedimentos cabíveis.

