Adolescente diz ter escapado de tentativa de sequestro em Apucarana

imagem ilustrativa - A PM atendeu a ocorrência e fez as orientações à vítima e aos familiares

Uma garota diz ter sido vítima de uma tentativa de sequestro ao sair do colégio, no final da manhã desta terça-feira (09). A adolescente, moradora do Conjunto Dom Romeu, relatou que foi abordada, em tom de ameaça, por dois homens que a obrigaram a entrar numa van, quando ela caminhava para casa, após sair do colégio.

A adolescente diz que reconheceu um dos homens que a sequestraram, com quem ela teria tido um relacionamento há alguns anos. A vítima relatou aos policiais que na época, teria descoberto que o homem era casado e que, desde então, estaria sofrendo ameaças da atual esposa do homem.

Ela relatou que um dos homens a teria puxado para dentro da van, sob ameaças, e ordenado que ficasse quieta. Porém, os homens teriam parado o veículo num dado momento, no Jardim Ponta Grossa, e ambos desceram por alguns minutos. Foi quanto a vítima teria tido oportunidade de sair da van e correr. A adolescente buscou refúgio e ajuda num mercado do bairro.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o fato teria ocorrido logo depois das 12 horas, mas a vítima diz ter conseguido fugir da van por volta das 14 horas. Mas ela só entrou em contato com a Polícia Militar por volta das 18 horas, depois de ter buscado ajuda de familiares.

A Polícia Militar fez o registro e informa ter feito orientações à vítima e aos familiares quanto aos procedimentos a serem tomados junto a Polícia Civil, para que o caso seja investigado.

