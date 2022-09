Adolescente desaparecida em Apucarana é localizada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Thalya Fernanda de Oliveira Ferraz, de 14 anos, retornou para a casa

A família da estudante Thalya Fernanda de Oliveira Ferraz, de 14 anos, que desapareceu durante a madrugada desta sexta-feira (23), após sair de sua casa, na Vila Regina, em Apucarana, informou que ela foi localizada. A adolescente retornou para a casa por volta das 19 horas.

continua após publicidade .

A mãe da adolescente, a apucaranense Laís Amanda de Oliveira, registrou um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia da Polícia Civil, informando que a filha não dava notícias. A família da adolescente chegou a divulgar um número de telefone para receber notícias dela.

LEIA MAIS: Programa Terra Forte distribui 2,1 mil mudas de abacate, em Apucarana

continua após publicidade .

MARINGÁ

Recentemente, a família de uma menina de 9 anos viveu o mesmo drama. Yanny Nogueira Silva, desapareceu na noite desta segunda-feira (12) no Jardim Campo Belo, em Maringá. Ela foi encontrada somente no outro dia. A família da criança mobilizou maringaenses e pessoas da região via redes sociais.

Yanny foi encontrada no Jardim Sumaré, na zona norte de Maringá, em um ponto de ônibus. A família se deslocou até o local onde a criança foi avistada para buscá-la. (clique aqui e leia mais)

Siga o TNOnline no Google News