Adolescente desaparecida em Apucarana é encontrada

Bárbara Luiza foi encontrada no centro de Apucarana, no final da manhã deste sábado (10)

Desaparecida desde às 14 horas de sexta-feira (9), a adolescente Bárbara Luiza foi encontrada no centro de Apucarana, no final da manhã deste sábado (10), de acordo com a família da jovem de 16 anos, moradora do Jardim Paraíso. Desesperada, a mãe da menina chegou a pedir ao TNOnline uma publicação para tentar localizar a filha.

Conforme a mulher, toda a família e amigos foram mobilizados na tentativa de descobrir o paradeiro da menina. Segundo a mãe, a única notícia que havia chegado à família é que Bárbara teria sido vista no início da noite desta sexta-feira (09), próximo ao shopping, no centro da cidade. Ana Paula disse que o pai da menina passou a noite procurando pela filha e que fizeram contato com todos os amigos e conhecidos, sem qualquer outra notícia sobre a menina.

Ana Paula conta que o pai da menina, Marcos, deu a ela R$ 120 e pediu para ela ir pagar a prestação de um telefone celular, numa loja no centro da cidade. Isso foi às 14 horas. E desde então, a menina não havia feito mais contato com a família. Barbara estava sem celular, segundo a mãe.

Após ser localizada, a adolescente e a mãe foram à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

