Adolescente de Apucarana será sepultado nesta quinta-feira (11)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A morte de Gabriel causa grande comoção na cidade

O estudante de Apucarana, Gabriel Ortiz Zendrini, de 17 anos, que morreu cinco dias após cair de bicicleta enquanto seguia para o colégio onde estudava, será sepultado nesta quinta-feira (11).

continua após publicidade .

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o enterro ocorre às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei. O velório começa nesta quarta-feira (10), às 21 horas, na Capela Central. A morte de Gabriel causa grande comoção na cidade.

Acidente

continua após publicidade .

No dia do acidente, no dia 4 de agosto, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o encaminhou para o Hospital da Providência. No entanto, no começo da tarde desta terça (9), rapidamente, o quadro de saúde do adolescente se agravou e ele faleceu.

Conforme informações de amigos, os pais de Gabriel estavam viajando para fora do país e retornam para a cidade. O jovem recebeu auxílio nos últimos dias do tio e da irmã mais velha. A morte foi confirmada pela equipe do Colégio Platão, local onde ele estudava. Familiares e amigos lamentam a morte de Gabriel.

Siga o TNOnline no Google News