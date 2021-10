Da Redação

Em treinamento desde 2019, o estudante apucaranense Victor Hugo Ceranto Luccarelis, de 13 anos, vem se destacando em provas de Ranch Sorting (classificação de rancho) pelo Brasil. As conquistas recentes disputadas pelo adolescente reservado campeão foi durante o campeonato "42 Potro Futuro e 7 Derby Juvenil", na categoria Derby Jovem, realizado em Araçatuba, em outubro de 2021.

continua após publicidade .

Victor Hugo quase sempre compete na companhia de seu parceiro Rafael Martins Barbosa e de sua parceira Ana Lira, com os cavalos I M Bingo Boon Ym e Rios of Smart . No dia 1º de outubro, o adolescente também conquistou duas vezes o 1º lugar e duas vezes o 2º lugar durante o Campeonato Paranaense realizado em Umuarama.

O jovem, filho de Aline Ceranto Luccarelis e Hugo Leonardo Soares Lucarellis, estuda no 8º ano no Colégio Glorinha, em Apucarana. Ele iniciou o treinamento na modalidade na Associação Paranaense Amigos do Cavalo (Apac), localizada na Sociedade Rural de Apucarana, em 2019. "Estamos muito orgulhosos do Victor. Ele vem se destacando e evoluindo muito na categoria", comemora a mãe Aline.

continua após publicidade .

Para quem não conhece, a modalidade é um esporte equestre de estilo ocidental que evoluiu do trabalho comum de rancho de separar o gado em currais para marcar, medicar ou transportar. Ranch Sorting é composto por dois cavaleiros que correm contra o tempo.

Veja:

Adolescente de Apucarana se destaca no Ranch Sorting - Vídeo por: tnonline