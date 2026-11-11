Adolescente de 17 anos é baleado nas costas durante a madrugada em Apucarana

Um adolescente de 17 anos foi atingido por dois tiros nas costas na madrugada desta quarta-feira (11), nas proximidades do Parque do Japira, em Apucarana. A vítima foi socorrida por desconhecidos e, devido à necessidade de cirurgia, precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, o rapaz caminhava pela Rua Emílio de Menezes quando ouviu um disparo e sentiu uma forte dor na região do ombro. Para se proteger, ele correu e se escondeu em uma área de mata. O adolescente relatou aos policiais que, logo em seguida, escutou o barulho de um carro arrancando em alta velocidade, fugindo do local.

Após perceber que os atiradores haviam ido embora, o jovem saiu do esconderijo e pediu socorro a pessoas que passavam pela via. Ele foi colocado em um veículo particular e levado rapidamente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A equipe médica da UPA constatou que havia duas perfurações de entrada nas costas do paciente. Os profissionais tentaram retirar as balas no próprio ambulatório, mas não conseguiram. Por conta disso, foi determinada a transferência do adolescente para o Hospital da Providência, que possui estrutura para procedimentos mais complexos.

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A PM conversou com a mãe da vítima na unidade de saúde. Ela admitiu às autoridades que o filho tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas afirmou não ter conhecimento sobre possíveis desavenças ou ameaças recentes que ele pudesse estar sofrendo. O caso agora passará a ser investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os autores e a motivação do crime.