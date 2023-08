Adolescente de 17 anos é baleado em bairro de Apucarana; saiba mais

Um adolescente, de 17 anos, foi baleado na manhã desta quarta-feira (16) no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana, no Norte do Paraná. Conforme apurações iniciais, ele teria sido atingido por disparos de arma de fogo na região do tórax e nas nádegas.

O caso foi registrado na Rua Gallerana Toschi Venerio. De acordo com a polícia, dois homens teriam passado e atirado contra o adolescente e, na sequência, fugiram. As autoridades percorrem as ruas do bairro em busca dos suspeitos.

O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Providência. Até o momento desta publicação, não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Militar (PMPR) e uma equipe da Rotam, além da Polícia Civil do Paraná (PCPR), estão no local e apuram mais informações sobre o crime. O Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu) também foram acionados.

Ocorrência em andamento, em breve mais informações.

O sargento Da Silva, da PM, falou sobre o caso. Assista:

