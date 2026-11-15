Adolescente de 16 anos fica ferida após ser atingida por moto na faixa de pedestres; condutor fugiu do local

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestres na tarde deste sábado (14), no centro de Apucarana. O acidente ocorreu por volta das 16h na Avenida Doutor Munhoz da Rocha. O condutor da moto, que também chegou a cair após a colisão, levantou-se rapidamente e fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro. A situação foi agravada pelo desaparecimento da bolsa da vítima durante a confusão ocorrida após a queda.

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De acordo com o relato da estudante à Polícia Militar, o motociclista foi reconhecido por ela como um colega de escola. Ela soube informar o primeiro nome do jovem, mas não conseguiu repassar o sobrenome ou os dados da placa do veículo. A equipe policial havia sido acionada inicialmente por meio do telefone 190 para atender a uma suposta situação de roubo, mas, ao chegar, constatou tratar-se de um atropelamento. A vítima relatou aos agentes que sua bolsa, que continha documentos pessoais e um aparelho celular da marca Xiaomi, extraviou-se no momento do impacto.

Quando a guarnição da PM chegou ao endereço, a adolescente já estava recebendo os primeiros socorros no interior de uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Acompanhada por sua mãe, que compareceu ao local logo após ser avisada do atropelamento, a jovem foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica detalhada. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a família sobre os trâmites necessários junto à Polícia Civil, visando a identificação oficial do autor e a investigação sobre o desaparecimento dos bens da estudante.