Adolescente de 16 anos é apreendido traficando no centro de Apucarana

Um adolescente foi apreendido com 10 pedras de crack na tarde desta quinta-feira (14) na Rua João Candido Ferreira, área central de Apucarana, cidade do norte do Paraná.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela região quando recebeu uma denúncia informando que duas pessoas estariam traficando drogas na "Praça da Onça".

Os agentes de segurança foram ao local e se depararam com um adolescente de 16 anos, que levou a mão à boca - essa ação levou os policias à suspeita. A PM o abordou e o fez questionamentos, mas o jovem manteve a boca fechada, não os respondendo.

Os militares ordenaram ao adolescente que abrisse a boca, momento em que encontraram várias pedras de crack. O menor infrator foi ordenado a cuspi-las ao chão.

Ainda durante a abordagem, a PM localizou mais uma pedra do entorpecente. No total, foram apreendidas 10 pedras de crack, pesando 1 grama.

Por fim, o menor foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial da cidade.

