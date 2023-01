Adolescente de 15 anos é ferido a tiros em Apucarana

Da Redação

O menino chegou até os policiais, ferido com um tiro no braço direito

Um adolescente de 15 anos de idade foi atingido por um tiro na noite desta quinta-feira, 26, em Apucarana. O fato foi registrado por volta das 22h, no Residencial Sumatra.

Segundo o boletim de ocorrências, o tio do menino, de 32 anos, se aproximou de uma equipe da Polícia Militar (PM) que finalizava um atendimento no local, afirmando que o sobrinho foi vítima de disparo de arma de fogo. Em seguida, o menino chegou até os policiais, ferido com um tiro no braço direito.

Tio e sobrinho contaram para a equipe que estavam caminhando três ruas abaixo de onde os policiais estavam, quando viram dois homens que disseram para eles não correrem. Em seguida, um deles sacou uma arma de fogo e disparou 05 vezes em direção ao jovem e seu tio, atingindo o adolescente. Em seguida, eles fugiram. As vítimas disseram a polícia que não conhecem os autores da agressão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o jovem foi encaminhado ao Hospital da Providência para receber atendimento médico.

A polícia solicitou reforços e realizou patrulhamento no local, mas ninguém foi encontrado.

