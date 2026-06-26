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ROTAM

Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico em casa abandonada

Jovem tentou fugir, mas confessou o crime e indicou onde escondia as porções de crack, maconha e dinheiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 11:09:54 Editado em 26.06.2026, 11:09:46
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Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico em casa abandonada
Autor Adolescente foi apreendido pela polícia - Foto: Divulgação

Na noite desta quinta-feira (25), a equipe Rotam, da Polícia Militar (PM), apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de vender drogas no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. O flagrante aconteceu por volta das 20h10, em uma residência desabitada localizada na Rua Pato Branco.

-LEIA MAIS: Polícia Militar detém quatro suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana

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A equipe policial chegou ao endereço após receber denúncias de que o imóvel, conhecido na vizinhança por estar abandonado, estaria funcionando como ponto de venda de entorpecentes. Os policiais monitoraram o local por um tempo e confirmaram a movimentação constante de pessoas com características de usuários.

Durante a aproximação, os policiais viram o adolescente saindo da casa. Ao perceber a presença da viatura, ele ignorou a ordem de parada e correu de volta para dentro do imóvel. A equipe o acompanhou e conseguiu abordá-lo no interior da residência.

Logo após ser contido, o jovem confessou espontaneamente que estava vendendo drogas e apontou para uma mesa onde os produtos ilícitos estavam escondidos. No local, os policiais encontraram 40 pedras de crack já embaladas e prontas para a venda, além de uma porção de maconha e R$ 286 em dinheiro, possivelmente provenientes do tráfico.

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O adolescente e todo o material ilícito recolhido foram encaminhados à delegacia do município para o registro da ocorrência e as devidas providências legais.


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apreensão de adolescente Apucarana Narcotráfico POLICIA MILITAR rebelião de drogas trafico de drogas
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