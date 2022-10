Adolescente de 15 anos é apreendido empinando moto em local de votação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O menor foi encaminhado até 17° SDP

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) depois de ser flagrado empinando uma moto na Rua Hermes da Fonseca, em frente a um local de votação, no Jardim América, em Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo o relatório policial, no local havia grande quantidade de pessoas, e a manobra colocava em risco tanto o condutor, quanto as pessoas ali próximas. Foi realizado acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, e o garoto foi abordado na Rua Wenceslau Braz. Foi constatado que o condutor era menor de idade (15 anos). A motocicleta Honda CG 125 foi apreendida e encaminhada ao pátio do 10° BPM. O menor foi encaminhado até 17° SDP.

Ivaiporã

continua após publicidade .

Foi identificado como Samela Santana Souza, 26 anos e o filho Piectro Santana silva, 7 anos, as vítimas fatais de acidente de trânsito registrado na noite de domingo (2) na PR-460, eles são moradores de Ivaiporã. O falecimento foi confirmado pela Secretaria Municipal de Educação de Ivaiporã através de nota de pesar. Samela era educadora auxiliar no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Santa Terezinha e o filho Piectro aluno da Escola Municipal Carlos Lacerda. Saiba mais clicando aqui.

Siga o TNOnline no Google News