Adolescente de 14 anos é apreendido pela PM

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido pela Polícia Militar de Apucarana por tráfico de drogas, nesta sexta-feira, na Vila Regina. A equipe se deslocou ao endereço, onde é constante a prática de tráfico de drogas, e viu dois jovens sentados em um sofá velho na esquina com a Rua Regina Alves Pereira, que ao verem a viatura, correram sentido linha férrea.

Conforme o boletim, um deles correu sentido pátio da empresa Rumo não sendo possível ser identificado ou acompanhado, e o outro suspeito correu no sentido dos trilhos, ao lado da composição (trem), mas foi alcançado por um dos policiais.

De acordo com o relatório, o adolescente foi identificado e apesar de não ter passagens pela polícia, já é conhecido pela equipe pela suspeita de tráfico de drogas. Em varreduras nas proximidades, foi encontrada uma porção de maconha, além de 10 eppendorffs de cocaína, assim como uma quantia de crack, pesando 7 gramas e uma gilete (usada para fracionar o entorpecente).

Com a chegada do canil, ainda de acordo com o boletim, que compareceu no local com o cão de faro Nino, foi realizada nova varredura, sendo encontrado mais entorpecentes, e uma balança de precisão. Foram apreendidos no total, a quantia de 273 gramas de maconha, 7 gramas de crack e a quantia de 15 eppendorfs (pinos), pesando 11 gramas.

A mãe do menor esteve no local apreensão e informou à equipe que tem conhecimento que ele está vendendo drogas, mas que não sabe mais o que fazer com ele. A mulher disse ainda para a PM que mudou de endereço. A PM apreendeu o menor e o levou para a 17ª SDP.