Adolescente chama PM após pai arrastar mãe para quarto em Apucarana

Um homem foi conduzido para a delegacia de Apucarana na noite de domingo (18) depois de agredir a ex-mulher, e a filha do casal acionar a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu em uma residência na Rua Guiana Francesa, no Núcleo Habitacional Vale Verde.

Segundo a equipe policial, a menina de 14 anos ficou preocupado com a integridade da mãe depois que viu o pai forçar a vítima a entrar em um quarto do imóvel. Conforme a adolescente contou à PM, o casal se separou há cerca de dois meses, porém, o agressor não teria aceitado o fim do relacionamento.

Diante do relato da garota, e da suspeita do autor estar armado no quarto com a vítima, os policiais entraram no cômodo onde eles estavam e prenderam o homem, que resistiu à abordagem e ameaçou a ex-mulher de morte na frente dos agentes, segundo informou a PM.

A vítima resolveu representar contra o agressor, que foi conduzido para a 17ª Subdivisão Policial e deve responder pelo crime de violência doméstica.

