Adolescente aciona a PM por conta de mãe ser agredida por companheiro

Uma adolescente de 13 anos acionou a Polícia Militar (PM) durante a tarde desta terça-feira (26) por conta de a mãe estar sendo agredida pelo companheiro em Apucarana, no norte do Paraná. O caso foi registrado em uma residência localizada no jardim Colonial.

Segunda a PM, a menina informou que a mãe sofre um AVC há cerca de cinco anos e por conta disso possui dificuldades de se defender das agressões. No local, os agentes fizeram contato com a adolescente e a mãe dela.



Conforme os agentes, elas relataram que o homem é alcoólatra e que diversas vezes chega em casa bêbado e começa a agredir a esposa. Na segunda-feira (25) a PM já havia sido acionada por conta de uma agressão cometida pelo homem. Mas o agressor havia fugido. Quando os policiais chegaram na casa nesta terça-feira (26), o homem não estava na residência.

