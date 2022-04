Adiado júri de homem que matou esposa asfixiada com cadarço

Crime, que chocou a cidade, ocorreu em 2014. Casal, que morava no centro da cidade, estava em processo de separação, depois de 40 anos. Juri, que seria nesta quinta-feira (28), foi adiado

Da Redação

Atualização: 27 de abril, 2022, às 12:22

fonte: Sérgio Rodrigo - Arquivo TNonline

Imagem de arquivo do dia do crime, na residência do casal, no centro de Apucarana