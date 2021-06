ADEFIAP realiza entrega de oito novas cadeiras de rodas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana e região (ADEFIAP), realizou nesta terça-feira (29) a entrega de oito cadeiras de rodas novas a associados de Apucarana e região que estavam na fila de espera.

O Rotary Clube de Apucarana viabilizou a captação dos equipamentos junto a uma ONG dos Estados Unidos que encaminhou o material desmontado para a preparação e triagem dos que receberam as cadeiras.

A maioria não foi receber por causa da dificuldade de locomoção e enviaram parentes para o recebimento.

Veja as entrevistas com o Paulo Antônio da Silva, presidente da entidade e o presidente do Rotary, Nedson Samuelson.

Assista:

