Adefiap faz nova entrega de cadeiras de rodas motorizadas

Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap) realizou nesta sexta-feira (7) a entrega cinco cadeiras de rodas motorizadas para pessoas com necessidade especiais. Foram beneficiados quatro pacientes de Apucarana e um de Borrazópolis.

O total de cadeiras motorizadas entregues pela Adefiap neste ano chega a 15 unidades, sendo que 10 delas foram distribuídas há 6 meses, no mês de abril. Os equipamentos foram adquiridos com verba do programa federal “Viver Sem Limites”, mas o lote de hoje também necessitou de um complemento de recurso da própria Adefiap.

As 5 cadeiras entregues hoje somam um investimento é de R$ 30.500 mil e os recursos federais foram liberados por meio de convênio com a Autarquia Municipal de Saúde. De acordo com o presidente da Adefiap, Paulo Antônio da Silva, a entrega de cadeiras motorizadas, que vem sendo realizada regularmente pela entidade, proporciona uma mudança radical na vida das pessoas beneficiadas. “A qualidade de vida que adquirem é substancial a partir do momento passam a contar com a possibilidade de ir e vir por conta própria”, avalia Paulo Silva.

O tesoureiro da Adefiap, Amauri Cesar Alexandrino, destacou a importância da parceria do município com a entidade. “Apucarana é o único município da regional de saúde que está com a fila de espera para próteses e órteses zerada, graças ao ex-prefeito Beto Preto e ao atual Junior da Femac”, afirma Alexandrino.

“A união de esforços entre a Adefiap e a prefeitura leva a resultados que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Nosso apoio é total ao grande trabalho desenvolvido por essa entidade”, declara o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.

O prefeito Junior da Femac enalteceu a Adefiap. “O atendimento prestado aqui faz uma grande diferença na vida de centenas e até milhares de famílias de Apucarana e região. Nós, da prefeitura, sempre trabalhamos com o conceito de que todas as pessoas são fundamentais, principalmente as que mais precisam. Nosso irrestrito apoio aos serviços prestados pela Adefiap é a prova disso”, assegura o prefeito.

Para Luciene de Souza Santos, 72 anos, a cadeira de rodas motorizada que recebeu hoje é sinônimo de liberdade. “Minha locomoção estava limitada porque meu marido já não tinha força para me empurrar com a cadeira de rodas normal. Agora posso ir sozinha na igreja, no posto de saúde que para chegar precisava pedir carro emprestado, e visitar minha amigas. Essa cadeira é tudo para mim agora”, comemora.

