Adefiap entrega oito cadeiras de rodas motorizadas

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi marcado hoje com a entrega, pela Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), de oito cadeiras de rodas motorizadas para pessoas com necessidade especiais. Foram beneficiados pacientes de Apucarana, Califórnia e Arapongas.

Os equipamentos são adquiridos com verba do programa “Viver Sem Limites”, do Ministério da Saúde, no qual a Adefiap está inscrita desde 2013. O tesoureiro da entidade, Amauri Cesar Alexandrino, lembrou que o lote de hoje também necessitou de um complemento de recurso da própria Adefiap.

O presidente da Adefiap, Paulo Antônio da Silva, lembra que a entrega de cadeiras motorizadas é realizada regularmente pela entidade. Em 2023 já foram distribuídas 40 unidades e a previsão de pelo menos mais 15 até o final do ano.

Paulo Silva agradeceu a parceria da prefeitura de Apucarana nas iniciativas da Adefiap. “Para aquisição das cadeiras de rodas é a prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, que executa os trâmites de documentação exigida dentro do Programa Viver Sem Limites”, informou Silva.

Um dos pacientes contempados, Jhonatan dos Santos, 27 anos de Apucarana, há 5 na cadeira de rodas, manifestou que seu sentimento é de felicidade e liberdade já que poderá se locomover sozinho para ir a vários lugares, em especial à igreja.

Maria Lucilene da Silva, 48 anos, de Califórnia, que já utilizou cadeira de roda motorizada há cerca de um ano, relata o que o equipamento representa em sua vida. “Tenho a liberdade de ir a praticamente todos os lugar sem depender da ajuda de outras pessoas. Vou ao mercado, banco, festa, lanchonete. Tenho uma vida normal e sou muito agradecida ter essa liberdade novamente”, relata.

Participaram do evento de entrega das cadeiras de rodas motorizadas, o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, a secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, o chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva, e o presidente do Rotary Clube de Apucarana, Alexandre Spaciari Kuchpil.

A programação do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência também contou com a realização do Miss Adefiap, com a participação de 20 candidatas.

