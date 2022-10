Adefiap conscientiza sobre suicídio e prevenção do câncer em Apucarana

Da Redação

Os pacientes atendidos pela Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap) tiveram, nesta quarta-feira (19), um dia de conscientização sobre as campanhas setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul. A ação, que envolveu palestras, bingo e café da manhã, focou na prevenção ao suicídio e ao câncer de mama, colo do útero e próstata.

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital, esteve no local no início das atividades e destacou a necessidade da prevenção. “São campanhas que devem ser levadas aos mais diversos públicos. Na Adefiap, para facilitar a participação das pessoas, as três campanhas foram reunidas num único evento. São temas importantes, como a prevenção ao suicídio, e a promoção da saúde da mulher e do homem”, reitera Vital.

De acordo com Isabela Caroline da Silva, psicóloga da Adefiap, a sensibilização sobre as três campanhas foi programada para o mesmo dia, visando não prejudicar a sequência do tratamento dos pacientes. “A Adefiap disponibiliza diversos atendimentos, como fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Por isso, unimos as campanhas para não interferir no tratamento”, pondera.

Isabela afirma que a conscientização foi feita através de dinâmicas, com o objetivo de facilitar a assimilação. “Buscamos proporcionar um dia festivo para que eles entendessem a importância da prevenção, passando as informações através de uma linguagem simples e por meio de dinâmicas”, frisa a psicóloga.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

