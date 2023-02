Acusado de tentativa de feminicídio em Novo Itacolomi é condenado

Da Redação

O réu será julgado pelo crime de tentativa de feminicídio

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), no Fórum Desembargador Clotário Portugal, em Apucarana, o julgamento de Luciano Trindade de Almeida. O réu foi julgado pelo crime de tentativa de feminicídio.

O júri acabou no começo da tarde e o acusado foi condenado a quatro anos de prisão, no regime semiaberto.

O crime:

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem junto ao Ministério Público (MP), o réu tentou matar a facadas sua ex-namorada no interior de um estabelecimento chamado "Risca Faca", localizado no município de Novo Itacolomi no dia 25 de outubro de 2015.

A vítima Elisangela Cardosa de Moraes, sofreu vários golpes na região do pescoço. De acordo com o laudo de exame de lesões, a mulher só não morreu pois foi imediatamente socorrida e encaminhada para atendimento médico.

De acordo com o MP, o denunciado praticou o crime contra a mulher por motivo fútil, pois não aceitava o fim do relacionamento de dois anos. Além de ter dificultado a defesa da vítima, pois a vítima foi atacada por uma faca enquanto estava de costas.

De acordo com informações do fórum, o júri começou por volta das 8 horas. O juiz que presidirá o júri é o Dr Oswaldo Soares Neto. Na acusação trabalha o promotor Eduardo Augusto Cabrini.

