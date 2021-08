Da Redação

Acusado de roubo é preso pela PM de Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem acusado de roubo, de 29 anos, no Jardim Independência, no final da tarde de terça-feira (17)

Conforme a PM, o homem teria participado de um assalto contra uma facção no Jardim Catuaí, no último dia 5, na ocasião, bonés e camisetas foram roubados.

Ainda no dia do crime, as vítimas foram amarradas dentro do banheiro, os ladrões levaram um carro, dinheiro, bebidas e cheques.

Logo após o assalto, a PM recuperou quase dois mil bonés e camisetas, além de prender um outro envolvido.