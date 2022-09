Acusado de matar Paulinho Cocaína vai a júri em Apucarana nesta quinta

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O fórum sedia nesta quinta (15) novo juri por homicídio em Apucarana

O Tribunal do Juri vai se reunir nesta quinta-feira (15), no Fórum da Comarca de Apucarana, para o julgamento de Marco Antônio Sense, acusado de homicídio. Ele é acusado do assassinato de Paulo Roberto dos Santos,de 33 anos, mais conhecido como Paulinho Cocaína, em novembro de 2016.

Paulinho Cocaína era conhecido do meio policial por envolvimento em crimes e foi morto com três tiros na madrugada de 5 de novembro de 2016, na rua Maringá, na Vila Formosa, onde morava. Ele levou um tiro no peito, outro na barriga e um na perna, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu já no hospital.

Na ocasião, através de testemunhas, Marco Antônio Sense foi identificado e acusado pelo crime. A Polícia Militar conseguiu localiza-lo no mesmo dia, quando foi preso e entregue à Policia Civil.

