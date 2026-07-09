Acusado de matar homem por dívida de R$ 30 em Apucarana vai a júri

Crime ocorreu no Jardim Ponta Grossa; vítima foi espancada na frente da família e morreu após mais de um mês internada

O Fórum Desembargador Clotário Portugal recebe nesta quinta-feira o julgamento de um dos acusados de assassinar um homem de 48 anos a pauladas. O crime ocorreu na noite de 20 de julho de 2024, na Rua Emílio de Menezes, no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

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De acordo com as investigações e a denúncia formal, a motivação para o crime foi uma dívida de entorpecentes no valor de apenas R$ 30,00. A vítima, que era dependente química e devia aos traficantes, foi cercada e atacada por três agressores.

O réu julgado hoje utilizou um pedaço de madeira para desferir diversos golpes violentos na região do crânio e do tórax do homem. Toda a agressão aconteceu diante da mãe e da irmã da vítima, que presenciaram o ataque.

Devido à violência dos golpes, a vítima sofreu politraumatismo. O homem chegou a ser socorrido e permaneceu internado no Hospital da Providência durante 39 dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A acusação sustenta que o homicídio foi cometido por motivo torpe e com o emprego de meio cruel, prolongando desnecessariamente o sofrimento do homem.

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A prisão do réu e de um familiar ocorreu algumas semanas após o crime, durante o cumprimento de mandados judiciais. No endereço das buscas, as autoridades policiais também localizaram e apreenderam um tablete de crack, dinheiro e aparelhos celulares, reforçando as suspeitas de ligação do grupo com o tráfico local.