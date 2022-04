Acusado de matar homem com chutes é julgado nesta terça

Da Redação

Ocorre na manhã desta terça-feira (19), o julgamento do réu Andreo Valentim Rocha, 35 anos, no Fórum Desembargador Clotário Portugal, de Apucarana, por homicídio qualificado. Ele é acusado de matar com chutes na cabeça Daniel Henrique Soares, 29, em 22 de agosto de 2019. O crime ocorreu na Rua Jerônimo Milano, no Jardim Figueira.

Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), o crime ocorreu por “motivo fútil”. Andreo agrediu Daniel porque, segundo o MP, ele não devolveu uma bicicleta emprestada.

O rapaz também foi ameaçado com uma faca enquanto recebia os chutes e era pisoteado na cabeça. Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), a morte ocorreu por decorrência de traumatismo crânio-encefálico.

De acordo com informações da 1ª Vara Criminal de Apucarana, o réu terá em sua defesa os advogados Celso Paulo da Costa e Dirceu Borges Filho. Andreo Valentim Rocha está preso em Apucarana desde 20 de janeiro de 2021, quando investigadores da 17ª Subdivisão Policial (SDP) cumpriram mandado de prisão contra ele expedido pelo Judiciário.

O acusado do crime foi localizado no Núcleo Habitacional Dom Romeu e encaminhado ao Minipresídio de Apucarana, onde permanece detido desde então aguardando julgamento.