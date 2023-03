Acusado de matar homem a facadas no Pirapó é julgado nesta quarta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A defesa do acusado alega legítima defesa

Um idoso, de 69 anos, acusado de matar um homem a facadas é julgado no Fórum Desembargador Clotário Portugal de Apucarana. O julgamento começou por volta das 8h desta quarta-feira (1/3).

continua após publicidade .

O crime aconteceu no dia 13 de agosto de 2016, Sidnei Kuhn, que na época tinha 36 anos, foi assassinado com golpes de faca e também de foice. O corpo do rapaz foi deixado na estrada de um sítio.

Logo após o assassinato, no dia 16 de agosto de 2016, o autor do assassinato Joel Alves Nogueira, que na época tinha 61 anos, se se entregou e admitiu em depoimento envolvimento na morte de Sidnei.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mulher denunciada por aborto é condenada em Apucarana

Nogueira, na ocasião, afirmou que Sidnei entrou em luta corporal com ele, que reagiu. Ambos trabalhavam juntos em uma propriedade rural. No local do crime, foi encontrada uma foice e também uma faca, bem como roupas sujas de sangue.

A defesa do acusado alega legítima defesa.

Siga o TNOnline no Google News