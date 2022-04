Da Redação

Acusado de matar homem a chutes vai para o semiaberto

O Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Clotário Portugal, de Apucarana, condenou nesta terça-feira (19) a 10 anos e 7 meses de prisão em regime semiaberto o réu Andreo Valentim Rocha, de 35 anos. Julgado por homicídio qualificado, ele foi condenado por matar com chutes na cabeça Daniel Henrique Soares, de 29 anos. O crime ocorreu em 22 de agosto de 2019 na Rua Jerônimo Milano, no Jardim Figueira.

Andreo Valentim Rocha foi julgado por videoconferência, já que ele estava detido na Casa de Custódia de Londrina (CCL).

Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), o homicídio ocorreu por “motivo fútil” porque a vítima não havia devolvido uma bicicleta emprestada pelo autor das agressões. O rapaz também foi ameaçado com uma faca enquanto recebia os chutes e era pisoteado na cabeça. Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), a morte ocorreu por decorrência de traumatismo crânio-encefálico.

Andreo Valentim Rocha cumpriu quase um ano e três meses de prisão em regime fechado. Ele foi preso pelo crime em 20 de janeiro de 2021 e, partir desta terça-feira, cumprirá a pena de 10 anos e 7 meses em regime semiaberto em Apucarana.