Acusado de matar entregador em “biqueira” vai a júri popular em Apucarana

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O Tribunal do Júri de Apucarana realiza nesta terça-feira (19), no Fórum Desembargador Clotário Portugal, em Apucarana o julgamento de Leonardo Feliciano da Silva, acusado de envolvimento no homicídio do entregador por aplicativo Rafael Machado Bressan, de 41 anos.

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O crime aconteceu na madrugada de 18 de maio, na Rua Periquito, no bairro Recanto das Araras, região do Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Rafael foi morto a tiros ao ir até uma residência apontada como ponto de venda de drogas. Uma mulher também foi baleada durante a ocorrência.

Conforme o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, a vítima teria ido ao local para comprar crack quando os disparos aconteceram.

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“Tudo indica que ele morreu de graça. Não era alvo e não tinha relação com a guerra do tráfico”, afirmou o delegado durante as investigações.

Ainda de acordo com a polícia, o autor dos disparos estava na residência consumindo drogas quando Rafael chegou ao imóvel. Mesmo ferido, o entregador tentou fugir de motocicleta, mas continuou sendo atingido pelos tiros.

Após o homicídio, o atirador ainda efetuou disparos dentro da casa e atingiu a mãe do traficante, que sofreu ferimentos nas pernas.

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Durante a investigação, a Polícia Militar prendeu o suspeito do homicídio em flagrante. Já Ronald Alessandro Bueno Alves Pereira acabou detido por tráfico de drogas após admitir a comercialização de entorpecentes no local. Porções de maconha e cocaína foram apreendidas pela polícia.

A arma usada no crime não foi localizada.