Acusado de matar adolescente no João Paulo I vai a júri

Atendimento prestado no local do crime, em 2018

O julgamento de Wellington Juan Ribeiro da Silva, 23 anos, de Apucarana, acusado pela morte do adolescente Mateus Felipe Mendonça, de 17 anos, em 26 setembro de 2018, está marcado para esta quinta-feira (12), no Fórum da Comarca de Apucarana. Este é o júri que estava marcado para o dia 7 de abril e precisou ser adiado por conta de problemas de saúde do advogado de defesa. Foi a terceira vez que esse júri foi cancelado, considerando as vezes anteriores, durante o auge da pandemia do Coronavirus.

O réu, Wellington Juan Ribeiro da Silva, se encontra preso.

Wellington Juan Ribeiro da Silva, 23 anos, vai a júri nesta quinta-feira (07), em Apucarana, pela morte do adolescente Mateus Felipe Mendonça, de 17 anos, em 26 setembro de 2018. Na ocasião, Wellington também feriu a tiros um outro rapaz, Gabriel de Souza. As duas vítimas estavam no interior de uma casa no Conjunto Habitacional João Paulo I, em Apucarana.

Wellington Juan Ribeiro da Silva, chegou a fugir na época e foi preso pela Polícia Civil apenas em novembro daquele ano. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia, na época dos fatos, dois rapazes, de motocicleta, teriam chegado ao imóvel. Um deles teria entrado na casa e feito os disparos contra os dois rapazes que estavam no quarto. A dupla teria fugido logo em seguida.

Mateus Felipe morreu no local e Gabriel de Souza, com ferimentos no pé e no abdômen, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital da Providência.