Acusado de homicídio em briga de moradores de rua vai a júri

Da Redação

O júri está marcado para esta quinta-feira (05) no fórum da Comarca, em Apucarana

O tribunal do júri da Comarca de Apucarana julga nesta quinta-feira (05) um réu acusado de matar um homem durante uma briga entre moradores de rua, em 2013. O caso aconteceu em setembro daquele ano, nas imediações do terminal rodoviário de Apucarana.

continua após publicidade .

O réu que vai a julgamento é Cláudio de Souza Lima, 39 anos, acusado pelo homicídio de Júnior de Lima Lopes, 27 anos, durante um desentendimento envolvendo várias pessoas, que seriam moradores de rua. O caso aconteceu na rua Firman Neto, perto da rodoviária de Apucarana. Cláudio foi preso em flagrante e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial.

O crime aconteceu em 30 de setembro de 2013, no início da tarde. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, vários homens estariam envolvidos numa briga. Uma equipe da Guarda Municipal foi deslocada para a ocorrência, já encontrando a vítima caída. O Samu chegou a ser acionado na ocasião, mas a vítima, com uma facada no peito, morreu durante o atendimento.

continua após publicidade .

A Polícia Militar fez duas prisões, na ocasião. Paulo Roberto Moreira da Silva, com 44 anos, foi preso e relatado aos policiais que havia se desentendido com Júnior de Lima Lopes, porém, quem teria desferido a facada, segundo ele, teria sido Cláudio de Souza Lima. Ele, por sua vez, teria relatada aos policiais, na época, que teria quebrado e jogado a faca, que foi localizada pela equipe policial.