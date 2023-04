Acusado de furto, homem é agredido a pauladas no Parque da Raposa

Da Redação

A vítima disse ainda que não conhece os autores

Um homem foi agredido a pauladas na noite desta sexta-feira, 07, em Apucarana, depois de ser apontado como autor de um furto. Ele foi obrigado a entrar em um veículo, levado até o Parque da Raposa e em seguida, agredido com um pedaço de madeira. A vítima acionou a Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou à PM que estava em uma tabacaria no Jardim Ponta Grossa, quando parou um GM Cruze na cor cinza, com três ocupantes, que lhe abordaram.

Eles mostraram o vídeo de um furto e o obrigaram a entrar no carro, que o levou até ao Parque da Raposa. Lá, ele contou que foi agredido com um pedaço de madeira, resultando em um corte profundo na cabeça, e ferimentos na mão direita. A vítima disse ainda que não conhece os autores.

O caso será investigado.

