Acordo libera trabalhadores do comércio para jogo do Brasil na segunda-feira

Os trabalhadores do comércio de Apucarana e de outras sete cidades da região serão liberados para assistir à partida da seleção brasileira de futebol na próxima segunda-feira (29), às 14h, válida pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi formalizada nesta quinta-feira (25) por meio de um acordo coletivo firmado entre os sindicatos patronal e dos empregados.

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O documento determina que os colaboradores poderão deixar os postos de trabalho meia hora antes do apito inicial, com retorno obrigatório trinta minutos após o término da partida. Há também uma alternativa para as empresas que preferirem não dispensar a equipe: os lojistas estão autorizados a manter o funcionamento normal, desde que reservem um espaço com aparelho de televisão na própria sede para que os funcionários acompanhem o jogo. O acordo ressalta que, caso o trabalhador seja liberado para ir para casa, as horas não trabalhadas deverão ser objeto de compensação posterior.

A convenção tem vigência até o dia 19 de julho e abrange as cidades de Apucarana, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Kaloré, Marilândia do Sul, Mandaguari e Marumbi. O documento foi assinado pelo presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap), Anivaldo Rodrigues da Silva, e pela presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Santos Assunção. Para garantir o cumprimento das regras, ficou estabelecido que as empresas infratoras estarão sujeitas a uma multa de R$ 2.048,71 por cada empregado prejudicado.

A medida foi tomada após a classificação do Brasil, que garantiu sua vaga ao vencer a Escócia por 3 a 0 na noite de quarta-feira (24). O adversário da seleção na próxima segunda-feira será conhecido na noite desta quinta-feira (25), a partir das 20h, quando ocorrem as partidas da terceira e última rodada da primeira fase do Grupo F. A disputa pela vaga está entre Holanda e Japão, ambos dividindo a liderança com quatro pontos, e a Suécia, que soma três pontos e ainda possui chance de classificação direta no confronto contra os japoneses. A Tunísia, sem pontuar na competição, já entra em campo eliminada.