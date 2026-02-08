Leia a última edição
APUCARANA

Acompanhe a 7ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes

Romeiros iniciaram a concentração em frente à Paróquia Cristo Profeta em direção à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 17:55:34 Editado em 08.02.2026, 21:15:46
Acompanhe a 7ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes
Autor Foto: Gabrielly Campos/TNOnline



A 7ª Romaria Diocesana começou na tarde deste domingo (8) em Apucarana, no norte do Paraná. Com a expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas, o evento traz uma novidade este ano, com a caminhada realizada no período noturno. Os romeiros iniciaram a concentração em frente à Paróquia Cristo Profeta, e saíram em direção à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes. 

