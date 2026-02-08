Acompanhe a 7ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.





TNOnline TV







A 7ª Romaria Diocesana começou na tarde deste domingo (8) em Apucarana, no norte do Paraná. Com a expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas, o evento traz uma novidade este ano, com a caminhada realizada no período noturno. Os romeiros iniciaram a concentração em frente à Paróquia Cristo Profeta, e saíram em direção à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



