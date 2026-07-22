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CRIMINALIDADE

Acompanhante tem dinheiro furtado em quarto de hospital em Apucarana

O crime aconteceu no horário de visitas; imagens das câmeras de segurança do corredor devem auxiliar nas investigações

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 07:32:30 Editado em 22.07.2026, 07:32:24
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Acompanhante tem dinheiro furtado em quarto de hospital em Apucarana
Autor Polícia Militar foi acionada - Foto: Arquivo

Uma mulher que acompanhava o filho internado teve dinheiro furtado de dentro da própria bolsa em um quarto do Hospital da Providência, em Apucarana (PR). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no final da tarde de terça-feira (21).

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De acordo com o relato da vítima, a situação ocorreu no momento em que os outros pacientes internados no mesmo quarto recebiam visitas. Em um pequeno instante de distração, uma pessoa desconhecida abriu a bolsa dela e levou o dinheiro em espécie. A mulher não conseguiu visualizar ou repassar características de quem cometeu o crime.

A equipe de segurança da unidade de saúde acionou a polícia assim que foi comunicada sobre o ocorrido. Os policiais registraram o boletim e orientaram a vítima sobre os próximos passos. Imagens do sistema de monitoramento interno, instaladas nos corredores de acesso aos quartos, poderão ser utilizadas pela Polícia Civil para ajudar na identificação do suspeito.

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