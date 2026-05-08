Ações voluntárias levam música e 'dia de spa' para mães internadas em hospitais de Apucarana

O Dia das Mães foi marcado por ações de acolhimento e humanização no Hospital da Providência e no Hospital da Providência Materno Infantil, em Apucarana. Pacientes e acompanhantes foram surpreendidas com homenagens, cuidados estéticos e presentes organizados por voluntários, grupos religiosos e funcionários das instituições de saúde, com o objetivo de oferecer conforto e bem-estar durante o período de internação.

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Na Unidade de Tratamento do Câncer, as pacientes tiveram uma quebra na rotina hospitalar com serviços de manicure, limpeza de pele e massagens relaxantes, além de receberem cartas, lembrancinhas e um almoço especial com pratos orientais. Já na ala do Materno Infantil, a data foi celebrada com a doação de pijamas para as mães internadas, garantindo maior comodidade durante o puerpério e os cuidados com os recém-nascidos.

A programação especial também se estendeu pelos corredores das duas unidades médicas, que foram tomados por apresentações musicais do coral da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e do grupo Missionários da Esperança, levando canções e mensagens de fé às pacientes.

A coordenadora da equipe de humanização dos hospitais, Rafaela Costa, ressaltou o impacto positivo da iniciativa na rotina clínica. “Esses gestos transformam o ambiente hospitalar e fazem toda a diferença para nossos pacientes e familiares. Somos muito gratos a cada voluntário, grupo e pessoa que dedicou seu tempo e carinho para tornar essa data mais acolhedora e especial”, destacou.

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O sentimento de gratidão foi compartilhado por quem dedicou parte do dia à ação solidária. “É difícil explicar o quanto essas ações tocam o coração da gente. Às vezes, saímos daqui sentindo que fomos nós que recebemos o maior presente. Não sei se faz mais bem para eles ou para nós”, afirmou a voluntária Lilian Marcondes.





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4 de 5 Divulgação Foto: As pacientes tiveram um dia especial no hospital Autor: Divulgação

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