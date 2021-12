Ações transformam Natal da população carente em Apucarana

Da Redação

Em tempos de pandemia, o que seria dos mais necessitados se não fosse a solidariedade de pessoas que se dedicam a ajudar o próximo? Em Apucarana, voluntários de diversas entidades se mobilizaram para tentar proporcionar um Natal mais feliz aos mais vulneráveis, seja por meio de doações de alimentos ou prestação de serviços.

Uma destas ações é da ONG No Name, com a entrega de 11 cestas básicas para famílias carentes. “Sabemos da necessidade de cada uma dessas famílias e durante a pandemia essa demanda aumentou”, comenta a auxiliar administrativa Roseane Claudino, coordenadora de projetos e vice-presidente da ONG.

Outra ação que aqueceu o coração de cerca de 100 pessoas carentes que vivem em Apucarana foi realizada pela equipe da Pastoral da Promoção Humana, da Paróquia Cristo Profeta. No sábado, dia 18, os voluntários preparam ceia de Natal com direito a diversos pratos tradicionais dessa época. “Foi tudo preparado com muito amor”, comemora Ivan Lopes, coordenador da pastoral.

Além da ceia, foram oferecidos cortes de cabelo, banho e roupas novas para moradores de rua. Os voluntários presentearam também crianças com brinquedos novinhos e doces.

AUXÍLIO ÀS APAES

O escritório Regional da Secretaria da Família e Justiça (Sejuf) entregou mais de 1,2 mil cestas básicas para as Associações de Pais e Amigos dos Excepicionais (Apaes) em 13 municípios da região. Denominada de “Operação de Guerra”, a distribuição que aconteceu em todo o Estado, na região de Apucarana beneficiou cerca de 650 alunos da Apae. “Entregamos 1.292 cestas, sendo 280 para a Apae de Apucarana que beneficiou 140 alunos”, disse a chefe do Escritório Regional da Secretaria da Família e Justiça (Sejuf) Márcia Sousa.

Por, Fernanda Neme, repórter do grupo Tribuna do Norte