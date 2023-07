Ações de Apucarana são apresentadas como modelo em evento

As políticas públicas de atenção à mulher e à família desenvolvidas pela Prefeitura de Apucarana foram apontadas como modelo de governança durante a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres, realizado ao longo desta sexta-feira (14/07), no Cine Teatro Mauá, em Arapongas.



A apresentação da “expertise” de Apucarana dentro da agenda regional, que reuniu representantes de 48 municípios da área de abrangência da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), foi uma determinação da secretária de Estado, Leandre Dal Ponte, que no último dia 23 de junho esteve pessoalmente conhecendo a estrutura e programas desenvolvidos pela gestão do prefeito Júnior da Femac e definiu “o trabalho – de combate à discriminação e de empoderamento da mulher – , como exemplo para o Paraná e o País”.

A edição de Arapongas, foi a sétima desde o início do programa que é uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeituras, e objetiva mobilizar os municípios de modo a estruturar uma rede de governança de políticas para as mulheres em todas as regiões do Estado.

“É uma satisfação poder compartilhar o trabalho que desenvolvemos em nosso município. Apucarana conta com um prefeito que tem uma visão sensível pela causa da mulher e da família, que abraça todas as ideias e que nos possibilita desenvolver ações que hoje são referências e premiadas nacionalmente em favor do resgate e do salvamento de vidas de milhares de mulheres. Além disto, contamos com um conselho municipal atuante, um abrangente plano municipal de políticas públicas, uma organizada macrorrede de proteção e parcerias com o Judiciário, Promotoria e Defensoria Pública, com Guarda Civil Municipal (GCM) e demais forças de segurança, bem como um diálogo intenso e permenante com a sociedade”, disse Denise Canesin, secretária da Mulher e Assuntos da Família que, juntamente com a secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli, detalhou resultados de programas desenvolvidos por Apucarana dentro do painel “Modelo de Governança”.

Entre as iniciativas apresentadas, destaque para o Programa de Economia Solidária e Protagonismo Feminino (empoderamento e geração de renda), o Centro de Atendimento à Mulher (CAM) (atendimento social, jurídico e psicológico), o Centro de Oficinas da Mulher (COM) (profissionalização), os programas de Hortas Solidárias e Hortas Acolher (geração de renda e saúde mental, respectivamente). Também foram referenciados programas transversais de atenção à mulher e família desenvolvidos em conjunto com a Assistência Social, Saúde e Educação, como o Programa de Bem Comigo – que distribui gratuitamente kits de higiene íntima para mulheres em vulnerabilidade social – , o Passe Livre para gestantes no transporte coletivo – que incentiva assiduidade em todas as consultas pré e pós-natal – , o Kit Maternidade – distribuição de enxovais para recém nascidos – , e programas de educação e cultura de paz direcionado a alunos da rede municipal de ensino.

“Praticamente a totalidade da minha vida profissional atuei como professora primária de educação física, fui secretária municipal de Esportes, sou vereadora licenciada onde, na Casa de Leis, também atuei como Procuradora da Mulher, e estou como secretária da Assistência Social. Sou mãe e sempre sofri muito com a desconfiança, onde muitos homens não acreditavam no meu potencial. Com grande luta, sempre venci e por isso afirmo que a mulher pode fazer e chegar aonde ela quiser. Apucarana é um exemplo, tem à frente um prefeito que dá todas as condições e oportunidades para que a mulher faça a diferença, permitindo que ela se empodere e trabalhe em igualdade com os homens em qualquer lugar”, disse Jossuela Pirelli, secretária da Assistência Social.

Presente na abertura do evento, a secretária de Estado Leandre Dal Ponte reforçou o objetivo da caravana – lançada no mês de maio pelo Governador Ratinho Júnior. “Nesta primeira temporada temos como meta a sensibilização das prefeituras quanto à importância de aprofundar suas políticas públicas em defesa da mulher, criando os Conselhos e os Fundos Municipais da Mulher, garantindo assim os recursos necessários à proteção, defesa e garantia dos direitos desse público. Nesta edição, temos os cases de Apucarana e Londrina como modelos a serem seguidos”, pontuou a secretária e deputada Federal licenciada.

“Estive conhecendo o trabalho de Apucarana no mês passado, juntamente com minha equipe, e saí muito entusiasma, levando as ações como uma possibilidade de constituição de políticas públicas que podem ser replicadas em outros municípios”, lembrou Dal Ponte salientando ainda o fato de Apucarana ser um dos 17 municípios do Paraná que possui estruturado um Organismo de Políticas para as Mulheres (OPM).

