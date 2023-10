Acidentes de trânsito aumentam 165%; com motos, alta é de 183%

O aumento do número de acidentes de trânsito atendidos pelo 11º Grupamento de Bombeiros (11º GB) em Apucarana (PR) chega a 145% no intervalo do último ano. Entre 1º de janeiro e 23 de outubro de 2023, a corporação registrou 421 ocorrências do tipo na cidade contra 172 no mesmo período do ano passado.

Os dados foram consultados pelo TNOnline no sistema de ocorrências do Corpo de Bombeiros na internet (https://www.bombeiros.pr.gov.br/). Os números envolvem capotamentos, colisões, atropelamentos e quedas de veículos, entre outras situações similares, em ruas do perímetro urbano e também em rodovias do município.

O aumento de acidentes com motos chama atenção: 183%. Foram 266 no período consultado em 2023 contra 94 no anterior em 2022.

O sistema aponta ainda dois óbitos no local de atendimento de janeiro a outubro de 2022 contra 10 no mesmo período em 2023, uma alta de 400%. Os dados não levam em consideração as mortes em hospitais. Os números também não trazem os atendimentos feitos exclusivamente pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que também atende traumas no trânsito.

A tenente Ana Paula Zanlorenzi, do 11º GB, afirma que o aumento de acidentes pode ter relação com fatores climáticos. “Então, por exemplo, se temos alguns dias de muita chuva, a pista fica molhada e também há quedas de árvores em vendavais, como tivemos recentemente. Isso tudo acaba interferindo no trânsito”, assinala a oficial.

Outro aspecto apontado é o mau comportamento de muitos motoristas, que não se atentam às regras de trânsito e às normas de segurança. “Temos ainda, infelizmente, a questão das pessoas que ingerem bebida alcoólica antes de dirigir e acabam ocasionando acidentes, além do excesso de velocidade em determinadas vias”, pontua, citando também a falta de uso de cinto de segurança e também o uso inadequado de capacetes.

Ana Paula destaca a importância da direção defensiva e da prevenção no trânsito. “No que se refere às causas que envolvem as pessoas, a gente pede que os motoristas e motociclistas reflitam sobre isso e mudem atitudes e gestos, como o uso do cinto de segurança, do capacete de forma adequada, de colocar as crianças na cadeirinha no banco de trás... São cuidados e atitudes que ajudam a salvar vidas”, diz a tenente, reforçando a importância de manter a empatia no trânsito.

Outro aspecto é o aumento da frota na cidade. Apucarana conta atualmente com 92.548 veículos emplacados na cidade, segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

