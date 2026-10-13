Acidentes caem quase 33% nas rodovias estaduais no feriado de 12 de Outubro

Entre os dias 9 e 12 de outubro de 2026, foram contabilizados 55 acidentes e 63 feridos, contra 82 ocorrências e 92 pessoas feridas em 2025

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), registrou uma redução de 32,9% nos acidentes de trânsito e de 31,5% no número de pessoas feridas nas rodovias estaduais durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Entre os dias 9 e 12 de outubro de 2026, foram contabilizados 55 acidentes e 63 feridos, contra 82 ocorrências e 92 pessoas feridas no mesmo período de 2025.

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O levantamento também aponta uma redução de 29,6% nos acidentes com vítimas, que passaram de 54 para 38 registros. Já os acidentes sem vítimas diminuíram 61,9%, passando de 21 para oito ocorrências. No mesmo período, foram lavrados 2.738 autos de infração, número 8,9% inferior aos 3.006 registrados no ano anterior.

Apesar da redução geral, os dados acendem um alerta para o comportamento dos motoristas nas rodovias estaduais. Os acidentes com morte passaram de cinco para oito ocorrências, embora o número de vítimas fatais tenha permanecido em nove nos dois períodos analisados.

Outro ponto de atenção é o crescimento das infrações relacionadas ao consumo de álcool. Os crimes de embriaguez ao volante passaram de dois para seis registros. As recusas ao teste do etilômetro cresceram de 32 para 40 casos, enquanto as autuações por dirigir sob efeito de álcool passaram de 14 para 17 registros.

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O não uso do cinto de segurança também apresentou aumento expressivo, com 332 autuações em 2026, contra 229 em 2025. Em contrapartida, as infrações por conduzir veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passaram de 68 para 41 registros.