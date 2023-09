Acidentes caem, mas número de mortes aumenta no trânsito em Apucarana

Apucarana registrou queda no número de acidentes de trânsito, mas aumento no de óbitos entre janeiro e agosto de 2023 na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, divulgados pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), servem de alerta na Semana Nacional do Trânsito, aberta nesta segunda-feira (18).

Foram 566 acidentes no perímetro urbano de Apucarana entre janeiro e agosto de 2023 contra 629 no mesmo período do ano passado, uma redução de 11,6%. Os números indicam uma média de dois acidentes de trânsito por dia na cidade.

Por outro lado, o número de acidentes que resultaram em mortes aumentou de 4, entre janeiro e agosto de 2022, para 7 mortes no mesmo período em 2023, uma alta de 75%.

Os dados levam em conta apenas os acidentes registrados na área urbana de Apucarana e excluem os trechos urbanos das rodovias BR-369 e BR-376, que cortam o município através da avenida Minas Gerais, Avenida Brasil e Avenida Governador Roberto da Silveira. Já o número de óbitos registra apenas as mortes no local dos acidentes, sem contar os registros após internação hospitalar.

SEMANA DE TRÂNSITO

Prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito acontece, anualmente, entre os dias 18 e 25 de setembro. Neste ano, o tema escolhido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é “No trânsito, escolha a vida!”.

No mesmo período, é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que celebra o Dia Mundial sem Carro (22 de setembro). O objetivo da Semana é promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.

Cada município define a sua programação. O 10º BPM irá realizar palestras nas escolas para orientar as futuras gerações sobre a importância de buscar um trânsito seguro.

