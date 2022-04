Acidente: van tomba no Contorno Sul de Apucarana

Da Redação

Uma Van tombou no Contorno Sul de Apucarana, no final da manhã desta terça-feira (12). Os Bombeiros foram chamados, porém, o motorista, de 26 anos, não ficou ferido. Chovia no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi para o local.

continua após publicidade .

O motorista contou que após realizar entregas em Apucarana, ia retornar para Maringá, mas ao acessar o Contorno Sul, perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu em um barranco e tombou. Apesar dos danos no veículo, o jovem não se machucou e recusou encaminhamento médico.

Parte da pista sentido Maringá ficou bloqueada. A PRF realizou as orientações ao motorista e sinalizou a pista.