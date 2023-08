Acidente que deixou dois feridos é flagrado por câmera em Apucarana

Um acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (19) em Apucarana foi flagrado por uma câmera de segurança. A batida, entre um carro e uma moto, registrada às 18h23 na Rua João Batista Boscardin Júnior, no Lotamento Belvedere, deixou dois homens feridos.

continua após publicidade

Pelo vídeo, é possível ver a motocicleta atingindo a lateral do carro. O condutor da Honda Falcon chegou a saltar para cima do Chevrolet Astra após o forte impacto. Assista:

continua após publicidade

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local. Segundo os socorristas, durante o atendimento no local, o motorista do carro estava apresentando sinais de confusão no momento do atendimento. O irmão do motorista repassou a informação de que o homem possui diabetes e por vezes acaba passando mal, e por esse motivo pode ter invadido a preferencial.



Segundo informações do Samu, tanto o homem que dirigia o carro, quanto o piloto da moto tiveram ferimentos considerados de nível médio. O piloto da moto apresentou escoriações e, à principio, uma luxação de ombro. Ambas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência.

Siga o TNOnline no Google News