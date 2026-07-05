Acidente próximo ao Lago Jaboti deixa vítima presa às ferragens em Apucarana

Um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (5) deixou uma pessoa presa às ferragens na Avenida Ibarale Cazarini, nas proximidades da rotatória de acesso ao Lago Jaboti, em Apucarana (PR). A colisão envolveu dois veículos utilitários e resultou no capotamento de um dos automóveis.

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A batida envolveu um Mitsubishi Pajero GLS, que era ocupado por dois homens, e um Pajero TR4, conduzido por uma mulher. O modelo GLS capotou na via, deixando uma das vítimas presas no interior do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate. Os socorristas trabalharam em conjunto para retirar a vítima das ferragens, prestando os primeiros atendimentos no local antes de encaminhá-la ao Hospital da Providência. O outro ocupante do veículo também precisou ser encaminhado para atendimento médico.

A mulher que dirigia o Pajero TR4 não ficou ferida. Agentes de trânsito também foram acionados para isolar a área e orientar o fluxo de veículos na avenida, que precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de socorro. A dinâmica exata da batida e as responsabilidades pelo acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.