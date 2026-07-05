Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
COLISÃO

Acidente próximo ao Lago Jaboti deixa vítima presa às ferragens em Apucarana

Batida envolvendo dois modelos Pajero ocorreu na noite deste domingo (5), na Avenida Ibarale Cazarini

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 22:14:38 Editado em 05.07.2026, 22:14:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente próximo ao Lago Jaboti deixa vítima presa às ferragens em Apucarana
Autor Equipes do Samu, Siate e Trânsito foram acionadas - Foto: TNOnline/Fernando Klein

Um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (5) deixou uma pessoa presa às ferragens na Avenida Ibarale Cazarini, nas proximidades da rotatória de acesso ao Lago Jaboti, em Apucarana (PR). A colisão envolveu dois veículos utilitários e resultou no capotamento de um dos automóveis.

LEIA MAIS: "Comecei aqui, fechei aqui": Neymar indica aposentadoria da Seleção após eliminação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A batida envolveu um Mitsubishi Pajero GLS, que era ocupado por dois homens, e um Pajero TR4, conduzido por uma mulher. O modelo GLS capotou na via, deixando uma das vítimas presas no interior do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate. Os socorristas trabalharam em conjunto para retirar a vítima das ferragens, prestando os primeiros atendimentos no local antes de encaminhá-la ao Hospital da Providência. O outro ocupante do veículo também precisou ser encaminhado para atendimento médico.

A mulher que dirigia o Pajero TR4 não ficou ferida. Agentes de trânsito também foram acionados para isolar a área e orientar o fluxo de veículos na avenida, que precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de socorro. A dinâmica exata da batida e as responsabilidades pelo acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana CONGESTIONAMENTO Corpo de Bombeiros resgate de vítimas responsabilidades legais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV