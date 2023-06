Acidente no Parque Jaboti deixa mulher ferida em Apucarana; veja

Uma colisão frontal foi registrada na manhã desta sexta-feira (30) na Avenida Jaboti, nas proximidades da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), em Apucarana, no Norte do Paraná. Um veículo Hyundai Santa Fe bateu de frente com um VW Jetta. Uma pessoa ficou ferida. Vídeo abaixo

O Santa Fé, ocupado por mãe e filha, teria invadido a preferencial, segundo testemunhas. Elas recusaram atendimento no local. Já a motorista do Jetta ficou encarcerada nas ferragens. Após ser retirada do carro, ela foi encaminhada com ferimentos moderados para o Hospital da Providência.

O Corpo de Bombeiros enviou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e caminhão do resgate por conta da gravidade do acidente. Uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também prestou apoio ao atendimento no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada para confeccionar o boletim de ocorrências.

As idades dos envolvidos no acidente não foram confirmadas. As causas da colisão serão ainda apuradas pelas autoridades.

