Acidente no Jardim Apucarana deixa motociclista de 38 anos ferido

Moto atingiu a traseira do carro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motociclista de 38 anos ficou ferido após bater contra um carro no final da tarde desta sexta-feira (24) no cruzamento das ruas Firman Neto e Maranhão, no Jardim Apucarana.

continua após publicidade

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi ao local e prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com uma suspeita de fratura em uma das mãos, segundo os socorristas.

-LEIA MAIS: Mulher fica ferida após batida entre dois carros em Apucarana

continua após publicidade

De acordo com testemunhas, o carro não teria respeitado a preferencial e provocou o acidente. O motociclista colidiu contra a traseira do veículo.

Siga o TNOnline no Google News