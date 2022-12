Acidente no contorno sul de Apucarana causa morte de motociclista

Da Redação

Acidente foi registrado na noite de sábado (17)

Um motociclista morreu após se envolver em acidente com um carro, por volta da meia-noite de sábado (17), na BR-376, região do contorno sul, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), o condutor da moto entrou em óbito no local do acidente. Até a manhã deste domingo (18), o corpo ainda não havia sido identificado.

Conforme informações apuradas junto à 17ª Subdivisão Policial (SDP), o motorista do Ford Ecosport envolvido no acidente passou mal após a constatação do óbito do motociclista e precisou ser encaminhado ao Hospital da Providência.

Os outros ocupantes do veículos relataram à PM que apenas viram um vulto na pista e acreditaram ser um animal. O corpo da vítima foi arrastado por aproximadamente 150 metros até o motorista parar e contatar que tratava-se de uma pessoa que estava embaixo do carro. Segundo a polícia, tudo indica que o motociclista sofreu uma queda na pista e foi atropelado na sequência.

Segundo o IML, o homem que conduzia a moto não portava documentos, o que dificultou a identificação do corpo. O IML aguarda que familiares compareçam até a unidade para fazer o reconhecimento do corpo. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

