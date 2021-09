Acidente no Contorno Norte provoca morte de motociclista

Da Redação

Um grave acidente provocou a morte de um motociclista na manhã desta sexta-feira (10), em Apucarana, no Contorno Norte.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU) e dos Bombeiros foram chamados. A batida envolveu um caminhão.

A colisão aconteceu próximo da entrada do Barreiro. O motorista do caminhão, de 35 anos, é de Apucarana e seguia para Maringá, ele contou que o motociclista teria invadido a pista e bateu de frente.

O motociclista foi arrastado por alguns metros e a moto a moto ficou enroscada na frente do caminhão. "Esperávamos encontrar a vítima com vida, mas a colisão foi muito grave e não tivemos o que fazer, infelizmente, o trauma foi muito importante" disse a médica do Samu Vera Lucia Lorezon

