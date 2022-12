Acidente no centro de Apucarana provoca danos e congestionamento

Da Redação

Um acidente entre dois carros foi registrado no centro de Apucarana, na manhã desta quarta-feira (21). A colisão, que não deixou feridos, provocou congestionamento na região da Rua Dr. Oswaldo Cruz com a Gastão Vidigal. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Conforme a PM, o Onix trafegava pela Oswaldo Cruz e o outro veículo, Tucson, pela Gastão Vidigal. No local tem semáforo e existe a suspeita que um dos motoristas não respeitou a sinalização.

Os carros sofreram danos, e nenhum motorista ficou ferido. As causas da batida serão apuradas.

Tombamento deixa motorista ferido e interdita trecho da BR-376

Um homem de 46 anos, ficou ferido após tombar um caminhão com placas de Campo Grande-MS na noite desta terça (20). O acidente aconteceu por volta das 23h00, no km 291,7, da BR 376.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia sentido Mauá da Serra/Marilândia do Sul, e ao fazer uma curva acabou tombando sobre a via. O caminhão transportava uma carga de 27 toneladas de frutas.

O condutor do veículo, foi socorrido por populares e encaminhado para atendimento médico em Mauá da Serra.

